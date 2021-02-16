شكرا لقرائتكم خبر عن اتصالات البرلمان تؤكد مناقشة مشاكل الصرف الصحى بالقرى خلال الاجتماع مع مدبولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب، تفاصيل الاجتماع مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، مؤكدا أن الاجتماع استمر 3 ساعات بدعوى من مدبولى، مضيفا أنه تم طرح المشاكل التي تواجه المواطنين خلال الاجتماع والبدء فى حلها فورا، لافتا إلى أن تم مناقشة مشاكل الصرف الصحي بالقرى خلال الاجتماع.

وأضاف بدوي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامجه على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، أن الاجتماع سيكون دوريا مع رئيس الوزراء، متابعا أن هذا الأمر تحركا نوعيا ولم يحدث في البرلمان السابق.

وتابع أنه سيتم عقد اجتماع دوري بين اللجان النوعية بمجلس النواب، مستدركا أنه سيتم مناقشة مشاكل المواطنين والعمل على حلها في اجتماع رئيس الوزراء واللجان النوعية.