مودرنا تعلن توريد 45.4 مليون جرعة من لقاح كورونا لأمريكا

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - (د ب أ)

أعلنت شركة الأدوية الأمريكية موديرنا، اليوم الثلاثاء، توريد 4ر45 مليون جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد إلى الحكومة الأمريكية حتى الآن.

وبحسب مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها بأمريكا، فإنه تم إعطاء 5ر25 مليون جرعة من لقاح مودرنا في الولايات المتحدة.

وأشارت الشركة إلى إن هناك 2ر33 مليون جرعة في العبوات وفي مراحل الإنتاج النهائية قبل تسليمها للحكومة الأمريكية.

وتستهدف الشركة تسليم أول 100 مليون جرعة من اللقاح للولايات المتحدة بنهاية الربع الأول من العام الحالي. كما تتحرك الشركة لتوريد المئة مليون جرعة التالية خلال شهر من نهاية مايو إلى نهاية يونيو المقبلين، ثم تسلم المئة الثالثة خلال شهرين من نهاية يوليو إلى نهاية سبتمبر المقبلين.