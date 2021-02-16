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مودرنا تعلن توريد 45.4 مليون جرعة من لقاح كورونا لأمريكا

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محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - (د ب أ)

أعلنت شركة الأدوية الأمريكية موديرنا، اليوم الثلاثاء، توريد 4ر45 مليون جرعة من اللقاح المضاد لفيروس المستجد إلى الحكومة الأمريكية حتى الآن.

وبحسب مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها بأمريكا، فإنه تم إعطاء 5ر25 مليون جرعة من لقاح مودرنا في الولايات المتحدة.

وأشارت الشركة إلى إن هناك 2ر33 مليون جرعة في العبوات وفي مراحل الإنتاج النهائية قبل تسليمها للحكومة الأمريكية.

وتستهدف الشركة تسليم أول 100 مليون جرعة من اللقاح للولايات المتحدة بنهاية الربع الأول من العام الحالي. كما تتحرك الشركة لتوريد المئة مليون جرعة التالية خلال شهر من نهاية مايو إلى نهاية يونيو المقبلين، ثم تسلم المئة الثالثة خلال شهرين من نهاية يوليو إلى نهاية سبتمبر المقبلين.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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