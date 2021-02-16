إغلاق ميناء نويبع وشرم الشيخ البحري لسوء الأحوال الجوية

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء - رضا السيد:

أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر، اليوم الثلاثاء، إغلاق ميناء نويبع البحري بجنوب سيناء، لسوء الأحوال الجوية، وشدة الرياح التي تتراوح ما بين 28-30 عقدة جنوبية غربية، وارتفاع الأمواج ما بين 2-3 أمتار، واضطراب حالة البحر.

وأكد بيان للهيئة إيقاف كافة الأنشطة البحرية على الوحدات البحرية الصغيرة والكبيرة حفاظًا على سلامة الملاحة البحرية، مع استمرار غلق ميناء شرم الشيخ البحري.

وأعلنت الهيئة رفع درجة الاستعداد بكافة الموانئ، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة سوء الأحوال الجوية بالتزامن مع تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية من تعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، ما يؤدى لاضطراب حركة الملاحة البحرية بخليج السويس والبحر الأحمر.

وقال المتحدث الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، إنه جرى رفع درجة الاستعداد وجاهزية غرفة العمليات الرئيسية بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية بالموانئ التابعة للهيئة، لمواجهة المخاطر المحتملة، وتكوين فرق طوارئ بالموانئ لمراجعة غرف ومسارات الصرف للقضاء على تراكم المياه بالساحات التخزينية وعلى الأرصفة، ومراجعة المولدات الكهربائية الرئيسية والاحتياطية البديلة.

وأكد المتحدث الإعلامي أنه جرى تجهيز لنشات الإرشاد والقاطرات ووحدات الإنقاذ والمطافئ والإسعاف وجميع الوحدات البحرية الأخرى، لتكون جاهزة لتلقي إشارات الاستغاثة والتعامل الفوري معها.