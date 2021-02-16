29 ضابطا يواجهون حكم الإعدام في السودان

ثبتت المحكمة العليا السودانية أحكام الإعدام بحق 29 ضابط مخابرات؛ لقتلهم مدرسا شارك في التظاهرات الشعبية ضد حكومة الرئيس السابق عمر البشير، بحسب ما قال أحد المحامين.

وكان أحمد الخير (36 عاما) قد توفي في السجن في فبراير 2019 بعد اعتقاله لمشاركته في تظاهرات مناهضة لنظام البشير في ولاية كسلا بشرق السودان.

وأثار مقتله غضبا شعبيا واسعا أدى إلى اندلاع تظاهرات شعبية قادت إلى إطاحة البشير في أبريل 2019.

وقال المحامي عادل عبدالغني لفرانس برس، إن «حكم المحكمة العليا هذا الأسبوع ثبت الحكم الصادر من محكمة أدنى في ديسمبر ضد 29 ضابط مخابرات».

كما ثبتت المحكمة العليا، التي دانت المتهمين بالتعذيب والقتل، أحكاما بالسجن ثلاث سنوات على ثلاثة متهمين، وبرأت خمسة آخرين، وفق عبدالغني.

وأوضح أن «هذا الحكم ليس نهائيا إذ يستطيع المتهمون الطعن عليه أمام المحكمة الدستورية».