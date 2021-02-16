خادم الحرمين يتلقى رسالة من أمير الكويت

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز رسالة خطية من صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، تتعلق بالعلاقات الثنائية الأخوية المتينة والوطيدة التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة.

وتسلم الرسالة وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، خلال استقباله في مكتبه بديوان الوزارة في الرياض اليوم، وزير خارجية دولة الكويت الشيخ الدكتور أحمد ناصر محمد الصباح، الذي وصل إلى الرياض في زيارة رسمية.

كما جرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيز التعاون وتوسعة آفاقه في مختلف المجالات، إضافة إلى بحث مستجدات الأوضاع في المنطقة والموضوعات ذات الاهتمام المشترك. حضر الاستقبال وكيل الوزارة للشؤون السياسية والاقتصادية الدكتور عادل بن سراج مرداد.