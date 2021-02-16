النيابة الروسية تطلب غرامة من نافالني

طلبت النيابة العامة الروسية الثلاثاء غرامة بقيمة 950 ألف روبل «10600 يورو» بحق المعارض المسجون أليكسي نافالني - 44 عاما - الذي يحاكم بتهمة التشهير حيال محارب سابق، وهي إحدى القضايا الكثيرة المرفوعة ضد العدو الأبرز للكرملين. وبما أن نافالني كان يخضع لعقوبة بالسجن ثلاث سنوات ونصف السنة، مع وقف التنفيذ حين وقعت الأحداث، فان النيابة طلبت أيضا أن يقضي المعارض هذه العقوبة. وكانت محكمة أخرى حولت في 2 فبراير هذه العقوبة إلى سجن مع النفاذ لمدة سنتين وثمانية أشهر. والسبت تصدر محكمة في موسكو حكمها في قضية التشهير، فيما ستنظر محكمة استئناف في الطعن الذي قدمه المعارض، ضد تحويل عقوبته إلى السجن مع النفاذ. ويتهم نافالني السلطات بالسعي إلى إسكاته، بعد أن نجا الصيف الماضي من محاولة تسميم حمَّل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مسؤوليتها. في قضية الثلاثاء يواجه المعارض الروسي اتهاما بالتشهير بحق محارب سابق من الحرب العالمية الثانية.

وقالت محاميته أولجا ميخاييلوفا إن «الملاحقات بحق نافالني تعسفية وخيالية» مضيفة أن «الدفاع غير متوافق إطلاقا مع الادعاء، ليس هناك أي عنصر يشكل جنحة في هذه القضية».