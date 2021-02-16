الشروع في أسس تشكيل الحكومة الليبية

وبحسب تصريح صحفي للناطق باسم حكومة الوحدة الوطنية «محمد حمّودة» فقد أكد دبيبة في إحاطة قدّمها اليوم الثلاثاء، أمام المجلس الأعلى للدولة في طرابلس، استعداده للتعاون مع جميع مؤسسات الدولة، مضيفا أن الحكومة المقبلة ستكون حكومة كفاءات، تراعي التنوع والمشاركة الواسعة. وبخصوص سمات الحكومة، أفاد دبيبة أنها ستعمل على ترسيخ مبدأ التشاور مع المجلس الأعلى للدولة، ومجلس النواب والمجلس الرئاسي. مشيراً إلى أن الانتخابات التشريعية والرئاسية هي أهم الاستحقاقات، وأن ضمان الوصول إليها يتطلب معالجة المختنقات التي تمس حياة المواطن. وأكد على ضرورة الدفع بملف المصالحة الوطنية، لبلوغ الانتخابات في أجواء سلام اجتماعي.
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