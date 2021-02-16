تغييرات دخيلة
عقوبة الاتهام الجديد الموجه لـسو كي هي السجن لمدة أقصاها ثلاث سنوات.
وهو ما تسبب في إثارة للقلق، بسبب التغييرات التي أدخلها المجلس العسكري الأسبوع الماضي على قانون العقوبات، فقد يسمح لها بالاحتجاز إلى أجل غير مسمى دون إذن من المحكمة.
وتأتي المناورة القانونية بعد أسبوعين من استيلاء الجيش على السلطة، في انقلاب صدم الكثيرين في المجتمع الدولي، الذين كانوا يأملون في أن ميانمار تتخذ خطوات نحو الديمقراطية. منذ ذلك الحين، صعد المجلس العسكري الضغط على المتظاهرين، الذين يقاومون الاستيلاء، بما في ذلك تفريق بعض المظاهرات بعنف، وأمر بحظر الوصول إلى الإنترنت.
ووجهت قوات الأمن، الاثنين، نيرانها إلى مجموعة من ألف متظاهر، وهاجمتهم بالمقلاع والعصي في مدينة ماندالاي. وذكرت وسائل الإعلام المحلية أن الشرطة أطلقت الرصاص المطاطي على حشد من الناس، وأصيب عدد قليل من الأشخاص.
كانت هذه تفاصيل خبر اتهام جديد يلاحق زعيمة ميانمار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.