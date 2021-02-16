اتهام جديد يلاحق زعيمة ميانمار

رفعت الشرطة في ميانمار اتهامًا جديدًا ضد الزعيمة المخلوعة أونج سان سو كي، حسبما قال محاميها يوم الثلاثاء، في خطوة قد تسمح لها بالاحتجاز إلى أجل غير مسمى دون محاكمة، كجزء من حملة قمع مكثفة من قبل السلطات التي اعتقلتها. وقد واجهت سو كي، التي أطيح بها واحتُجزت في إطار الاستيلاء العسكري في 1 فبراير، بالفعل تهمة حيازة أجهزة اتصال لاسلكية بشكل غير قانوني - وهي محاولة واضحة لتوفير مظهر قانوني لإقامتها الجبرية. وقال المحامي خين مونج زاو للصحفيين، بعد اجتماعه مع قاض في محكمة بالعاصمة نايبيتاو، إن التهمة الجديدة كانت لخرق قانون تم استخدامه لمحاكمة الأشخاص، الذين انتهكوا قيود فيروس كورونا

تغييرات دخيلة

عقوبة الاتهام الجديد الموجه لـسو كي هي السجن لمدة أقصاها ثلاث سنوات.

وهو ما تسبب في إثارة للقلق، بسبب التغييرات التي أدخلها المجلس العسكري الأسبوع الماضي على قانون العقوبات، فقد يسمح لها بالاحتجاز إلى أجل غير مسمى دون إذن من المحكمة.

وتأتي المناورة القانونية بعد أسبوعين من استيلاء الجيش على السلطة، في انقلاب صدم الكثيرين في المجتمع الدولي، الذين كانوا يأملون في أن ميانمار تتخذ خطوات نحو الديمقراطية. منذ ذلك الحين، صعد المجلس العسكري الضغط على المتظاهرين، الذين يقاومون الاستيلاء، بما في ذلك تفريق بعض المظاهرات بعنف، وأمر بحظر الوصول إلى الإنترنت.

ووجهت قوات الأمن، الاثنين، نيرانها إلى مجموعة من ألف متظاهر، وهاجمتهم بالمقلاع والعصي في مدينة ماندالاي. وذكرت وسائل الإعلام المحلية أن الشرطة أطلقت الرصاص المطاطي على حشد من الناس، وأصيب عدد قليل من الأشخاص.