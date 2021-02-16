تفاصيل جديدة لقصف مطار أربيل

كشفت وزارة الداخلية في إقليم كردستان العراق عن تفاصيل جديدة في القصف الصاروخي الذي استهدف مطار «أربيل» الدولي الليلة الماضية. وذكرت الوزارة، في بيان صحفي: «أصابت عدة صواريخ مطار أربيل الدولي والعديد من الأحياء السكنية في المحافظة، أودت بحياة شخص وإصابة 8 آخرين، بينهم 5 في المطار و3 في المدينة، فضلا عن إلحاقها أضرارا مادية بعدد من المنازل والمصالح التجارية». وأضافت: «قوات مكافحة الإرهاب والآسايش (الأمن) والشرطة بدأت تحقيقا فوريا بالتعاون مع قوات التحالف الدولي، وتم العثور على سيارة من طراز «كيا» بين أربيل والكوير تحمل عدة صواريخ». وأشارت الوزارة إلى أن «الهجوم نفذ بالآلية والأسلوب والسلوك أنفسها التى استخدمت في الهجوم السابق على مطار أربيل الدولي». وأكدت وزارة داخلية الإقليم أن «التحقيقات لا تزال متواصلة، للكشف عن مرتكبي الهجوم، وجميع المتورطين فيه سيتم فضحهم، وسينالون جزاءهم العادل». وفي سبتمبر الماضي، تعرض مطار أربيل إلى قصف بقذائف «الهاون»، واتهمت قيادات كردية - آنذاك - «الحشد الشعبي» بالوقوف وراء العملية.



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