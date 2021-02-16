الحكومة اليمنية تتهم الميليشيات بالتلاعب بملف الناقلة «صافر»

ابوظبي - سيف اليزيد - عدن (وكالات)

وصف وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني الحديث عن انفراجه في ملف ناقلة النفط صافر بالتضليل الكبير للمجتمع الدولي والرأي العام اليمني‏.

وأوضح أن ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران تتلاعب بملف ناقلة النفط ‎صافر، وتمنح الوعود الكاذبة للأمم المتحدة دون تحقيق أي تقدم لدرء مخاطر كارثة بيئية واقتصادية وإنسانية وشيكة تتهدد اليمن والمنطقة. وأشار الإرياني إلى أن ميليشيات الحوثي تواصل اتخاذ ملف ناقلة النفط ‎صافر التي تحتوي مليون و200 ألف برميل، كقنبلة موقوتة لابتزاز المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمساومة والضغط لانتزاع مكاسب سياسية ومادية غير آبهة بالمخاطر الكارثية المترتبة على تسرب أو غرق أو انفجار الناقلة‏.

وطالب المجتمع الدولي باتخاذ مواقف أكثر صرامة للضغط على ميليشيات الحوثي التي أثبتت أنها مجرد أداة لتخريب وإشعال المنطقة والتحرك العاجل لتلافي وقوع الكارثة التي بدأ العد التنازلي لها، داعياً الدول المطلة على البحر الأحمر للعب دور رئيسي في الملف وتوحيد الجهود لمواجهة الكارثة المحتملة.