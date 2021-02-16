انقطاع التيار الكهربائي عن ملايين الأميركيين.. والسبب

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 16 فبراير 2021 10:17 مساءً - منذ 8 ثواني

أودت موجة البرد في ​الولايات المتحدة​ الأميركية بحياة عشرة أشخاص وحرمت ملايين السكان من ​الكهرباء​، كما لقي ثلاثة أشخاص حتفهم إثر مرور ​إعصار​ اليوم، كذلك شهدت ولايات جنوبية مثل ​تكساس​، درجات حرارة قطبية، حيث سجلت عاصمتها أوستن 12 درجة مئوية تحت الصفر.

ولتفادي الضغط المفرط على الشبكة بسبب ارتفاع كبير في الطلب، قامت شركات الكهرباء بإجراء تقنين جزئي منذ نهاية هذا الأسبوع في هذه الولاية الكبيرة في جنوب الولايات المتحدة، و انقطع ​التيار الكهربائي​ اليوم عن أربعة ملايين نسمة وشركة.