فيديو مخيف حقاً.. ثوران بركان “إيتا” في إيطاليا يرافقه رماد بركاني هائل

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 16 فبراير 2021 10:17 مساءً - منذ 26 دقيقة

آخر تحديث: 16 - فبراير - 2021 9:55 مساءً

تداول ناشطون إيطاليون على وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو مثيرة جداً لتقاذف الحمم البركانية من جبل إيتا في إيطاليا.

ووفقًا لما أعلنه المعهد الوطني للجيولوجيا وعلم البراكين في إيطاليا، فقد لوحظ بدءًا من حوالي الساعة 16:00 بتوقيت إيطاليا بداية تدفق الحمم البركانية من الجانب الشرقي للحفرة الجنوبية الشرقية والذي أدى في الساعة 16:05 إلى انهيار متواضع للجانب المخروط الذي يولد تدفق الحمم البركانية الذي تطور على طول الجدار الغربي لوادي بوف. أنتجت هذه الظاهرة سحابة رماد سرعان ما انتشرت بسبب الرياح إلى الجنوب.

وزاد النشاط البركاني في الدقائق التالية. وابتداءً من الساعة 4:10 مساءً ، على وجه الخصوص ، ازداد النشاط المتفجر في فوهة البركان الجنوبية الشرقية ، والتي تتطور إلى نافورة من الحمم البركانية مع تكوين سحابة رماد تنتشر باتجاه الجنوب.

يشار إلى أن جبل إتنا أو ما يعرف بـ(جبل النار) بركان نشط على الساحل الشرقي من صقلية، بالقرب من ميسينا وقطانية. ومن أكبر البراكين النشطة في أوروبا الآن.

حيث يرتفع حوالي 3326 متر (10,910 قدم) وتجدر الإشارة إلى أن هذا يختلف مع الانفجارات وهو الآن 21.6 م أقل مما كان عليه في 1865. وهو أعلى جبل في إيطاليا يقع جنوب جبال الألب. يغطي مساحة 1,190 كم مربع (460 ميلا مربعا) ومحيط قاعدته 140 كيلومتر. وهذا يجعله أضخم البراكين الثلاثة النشطة في إيطاليا، ويرتفع تقريبا ثلاثة أضعاف ارتفاع ثاني أكثر جبل ارتفاعا وهو جبل فيزوف.

وفي شهر يوليو من عام 2019 عاودت الحمم البركانية التدفق من فوهة البركان، وبلغت الحمم ارتفاعا شديدا، وصل إلى 1,5 كلم من نقطة الانبعاث. وأدّى ذلك لاتخاذ الشرطة إجراءات للأمن والسلامة كإغلاقها مطارين بمدينة كاتانيا في جزيرة صقلية، والتي تعد أقرب المناطق من مركز نشاط البركان.