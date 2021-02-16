جماعة الدار البيضاء: موعد أداء الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية قبل فاتح مارس

جدة - عبدالحي حسين - أعلنت جماعة الدار البيضاء، اليوم الثلاثاء، أنه يتوجب على كافة الملزمين والخاضعين للرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية، إيداع الإقرار وأداء الرسم لدى مصلحة الجبايات بالمقاطعات المعنية، قبل فاتح مارس المقبل، وأن كل إيداع خارج هذه الآجال يستوجب جزاءات تقدر بزيادة %15 على مبلغ الرسم المستحق، كما تطبق نفس الزيادة بشأن كل إقرار غير مكتمل.

وذكر بلاغ للجماعة المذكورة، أنه يتعين على مالكي الأراضي الحضرية غير المبنية إيداع الإقرار وأداء الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية TNB خلال أجل لا يتعدى فاتح مارس المقبل تجنبا لجزاءات التأخير المنصوص عليها قانونيا، ويتعلق الأمر بمستحق سنوي يؤدى لدى مصلحة الجبايات لدى جماعة الدار البيضاء.

يشار إلى أن هذا الرسم يفرض على الأراضي المتواجدة في نطاق جماعة الدار البيضاء ومقاطعاتها الستة عشر، ويتوجب إيداع الإقرار وفق نموذج يتم سحبه من مصلحة الجبايات قبل فاتح مارس.