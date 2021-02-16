وزارة الصحة تسجل ارتفاع مخزون لقاحات كورونا إلى 7 ملايين جرعة

جدة - عبدالحي حسين - أفاد رئيس قسم الأمراض السارية بوزارة الصحة عبد الكريم مزيان بلفقيه، اليوم الثلاثاء، بأن المغرب أصبح يتوفر حاليا على سبعة ملايين جرعة من اللقاح المضاد لوباء (كوفيد-19) بعد توصله بالدفعة الثانية من لقاح “سينوفارم” الصيني.

وكانت شحنة جديدة من هذا اللقاح الصيني قد وصلت، في وقت سابق اليوم إلى الدار البيضاء، وهي عبارة عن 500 ألف جرعة في انتظار توزيعها على مختلف مراكز التلقيح على الصعيد الوطني.

كما سجل المتحدث، أن المغرب تجاوز عتبة المليون و700 ألف مستفيد من التلقيح ضد (كوفيد-19) في كامل ربوع المملكة، وتحدث عن توسيع الاستفادة من عملية التلقيح الوطنية لتشمل الفئات العمرية 65 سنة فما فوق.

وخلص بلفقيه إلى التأكيد على ضرورة الانخراط الجماعي للمواطنين في الحملة الوطنية للتلقيح ضد (كوفيد-19) مع استمرار احترام التعليمات والتدابير الوقائية التي من شأنها أن تحد من انتشار هذا الفيروس وبالتالي بلوغ عملية التطعيم لأهدافها.