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التوزيع الجغرافي للإصابات الـ476 بكورونا.. جهتا الدار البيضاء والرباط في الصدارة

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جدة - عبدالحي حسين - كشفت معطيات وزارة الصحة حول الحالة الوبائية بالمغرب خلال الـ24 ساعة الماضية، عن التوزيع الجغرافي للحالات الـ476 الجديدة.

وسجلت بجهة الدار البيضاء سطات 254 حالة جديدة، منها 186 حالة بالدار البيضاء الكبرى.

وسجلت بجهة الرباط سلا القنيطرة 65 حالة، منها 39 بسلا.

وسجلت بجهة الشرق، 49 حالة، منها 18 حالة بالحسيمة.

بجهة الشمال سجلت 35 حالة، منها 13 حالة بتطوان.

وسجلت 31 حالة بجهة مراكش آسفي، منها 25 بمراكش.

وبجهة درعة تافلالت سجلت 16 حالة، وبجهة سوس ماسة 11 حالة، ثم 7 حالات بجهة بني ملال خنيفرة، وبجهة العيون الساقية الحمراء سجلت 6 حالات.

وسجلت 5 حالات بالداخلة وادي الذهب، وحالة واحدة بكل من جهة فاس مكناس، وجهة كلميم واد نون.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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