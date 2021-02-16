حملة التلقيح ضد كورونا.. أزيد من مليون و904 آلاف شخص تلقوا اللقاح

جدة - عبدالحي حسين - قالت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، في نشرة كورونا اليومية، إنه تم تلقيح مليونا و904 ألفا و169 شخصا ضد كوفيد-19 بالمغرب إلى حدود السادسة من مساء اليوم السبت.

حملة التلقيح انطلقت منذ أكثر من أسبوعين، وتراهن السلطات الصحية من خلالها على تلقيح 80 في المائة من السكان، من أجل كبح وباء كورونا، والعودة إلى الحياة الطبيعية.

وتجري حملة التطعيم بطريقة تدريجية، على مراحل، حيث بدأت باستفادة العاملين في الصفوف الأمامية والمسنين، على أن يتم تعميمها لتشمل جميع المواطنين المغاربة والمقيمين، الذين تفوق أعمارهم 17 سنة.

وكان المغرب قد تلقى شحنة لقاح أولى من لقاح “أسترازينيكا – أوكسفورد”، ثم تسلم شحنة ثانية من لقاح سينوفارم الصيني.