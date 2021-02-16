لقجع سيتابع مباراة المنتخب وغامبيا رفقة رٸيسي “الفيفا” والاتحاد الموريتاني

جدة - عبدالحي حسين - يتواجد فوزي لقجع، رٸيس الجامعة الملكية لكرة القدم، بموريتانيا، حيث يشارك المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة في بطولة إفريقيا للأمم.

وكشف مصدر مطلع، في حديثه مع “اليوم 24″، أن لقجع سيتابع المباراة الافتتاحية للمنتخب الوطني رفقة كل من اينفانتينو، رٸيس الاتحاد الدولي لكرة القدم وأحمد ولد يحيی، رٸيس الاتحادي الموريتاني.

ويواجه المنتخب الوطني، مساء اليوم الثلاثاء، نظيره الغامبي لحساب الجولة الأولى عن المجموعة الثالثة من منافسات بطولة إفريقيا للأمم التي تحتضنها موريتانيا إلى غاية 6 مارس المقبل.