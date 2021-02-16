الوكالة الدولية للطاقة الذرية تكشف انتهاكا إيرانيا للاتفاق النووي

محمد الفلاح - الثلاثاء 16 فبراير 2021

قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن إيران أخطرتها بأنها تعتزم وقف عمليات التفتيش المفاجئة للمواقع غير المعلنة ابتداء من 23 فبراير/ شباط الجاري.



وقالت الوكالة التابعة للأمم المتحدة في بيان، إن "إيران أخطرت الوكالة في 15 فبراير/شباط بأنها ستوقف تنفيذ إجراءات الشفافية الطوعية بموجب (الاتفاق النووي) في 23 من الشهر نفسه، بما فيها البروتوكول الإضافي".

ويسمح البروتوكول الإضافي للاتفاق النووي الموقع في 2015 بين إيران والدول الكبرى، لمفتشي الوكالة بزيارة المواقع غير المعلنة في إيران بشكل مفاجئ.

كانت إيران قد قالت إنها ستوقف تلك الزيارات ما لم ترفع الولايات المتحدة العقوبات التي فرضتها على طهران خلال حكم الرئيس السابق دونالد ترامب.

وعلى الجانب الأوروبي قال مصدر دبلوماسي في برلين، في وقت سابق اليوم الثلاثاء، إن ألمانيا تحذر إيران من عرقلة عمليات التفتيش التي تقوم بها الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وأضاف الدبلوماسي الألماني أن "عرقلة إيران عمليات التفتيش التي تقوم بها الوكالة الدولية للطاقة الذرية لن تكون مقبولة بالمرة."

وحذرت وكالة الطاقة الذرية طهران لعدم تعاونها مع مفتشي الوكالة لدخول المواقع النووية. وتصدر الوكالة، التي تشرف على الاتفاق النووي المبرم في عام 2015 والذي رفع العقوبات الدولية المفروضة على طهران مقابل فرض قيود على أنشطتها النووية، تقارير فصلية عن البرنامج النووي الإيراني لدولها الأعضاء.