واشنطن تدعو لمواجهة التدخل الإيراني قبل انتخابات العراق

محمد الفلاح - الثلاثاء 16 فبراير 2021

قالت الولايات المتحدة اليوم الثلاثاء إن تهيئة بيئة مواتية لإجراء الانتخابات في العراق في وقت لاحق هذا العام يشمل مواجهة الفصائل المسلحة المدعومة من إيران وأنشطة إيران لزعزعة الاستقرار في البلاد، والعناصر المتبقية من تنظيم داعش.



وقال القائم بأعمال سفير الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة ريتشارد ميلز في اجتماع لمجلس الأمن بشأن العراق إن أحد أبرز العوائق أمام تهيئة بيئة مواتية لإجراء انتخابات سلمية وشاملة وتمتاز بالمصداقية "هو وجود فصائل مسلحة ومتطرفين ومخربين".

وقال ميلز لمجلس الأمن الذي يضم 15 دولة عضواً فيه "البيئة المواتية تعني أنه يجب علينا مواجهة الفصائل المسلحة المدعومة من إيران وأنشطة إيران التي تزعزع استقرار العراق، بالإضافة إلى ما تبقى من عناصر تابعة لتنظيم داعش".