الكويت.. 5 وفيات و964 إصابة بفيروس كورونا

محمد الفلاح - الثلاثاء 16 فبراير 2021

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 964 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 179488 في حين تم تسجيل 5 حالات وفاة اليوم بسبب كورونا ليصل اجمالي حالات الوفيات إلى 1014.



وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند في البيان الصحفي اليومي إن جميع الحالات السابقة التي ثبتت إصابتهابالمرض "مخالطة لحالات تأكدت إصابتها وأخرى قيد البحث عن أسباب العدوى وفحص المخالطين لها".

وأوضح السند أن عدد الحالات في العناية المركزة بلغت 141.

وعن حالات الشفاء، قال إنه "تم تسجيل 810 حالة شفاء من المصابين بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد 19) خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 167601 حالة".