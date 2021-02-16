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شكرا لقرائتكم خبر عن 2657 إصابة جديدة بكورونا بالأردن والان مع التفاصيل
محمد الفلاح - الثلاثاء 16 فبراير 2021
سجل الأردن، الثلاثاء، 18 وفاة بين المصابين بفيروس كورونا المستجد، و2657 إصابة جديدة، ليصل العدد الإجمالي للحالات المؤكد إصابتها إلى 352219.
وارتفع إجمالي عدد الوفيات بين المصابين بالفيروس إلى 4491، بعد وفاة 18 مصاباً، بحسب ما ذكرت قناة "المملكة".
وبلغ عدد الحالات التي أُدخِلت الثلاثاء، للعلاج في المستشفيات المعتمدة 130 حالة؛ ليبلغ إجمالي عدد الحالات المؤكدة التي تتلقّى العلاج في المستشفيات حاليّاً 718 حالة.