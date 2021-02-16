2657 إصابة جديدة بكورونا بالأردن

محمد الفلاح - الثلاثاء 16 فبراير 2021

سجل الأردن، الثلاثاء، 18 وفاة بين المصابين بفيروس كورونا المستجد، و2657 إصابة جديدة، ليصل العدد الإجمالي للحالات المؤكد إصابتها إلى 352219.



وارتفع إجمالي عدد الوفيات بين المصابين بالفيروس إلى 4491، بعد وفاة 18 مصاباً، بحسب ما ذكرت قناة "المملكة".

وبلغ عدد الحالات التي أُدخِلت الثلاثاء، للعلاج في المستشفيات المعتمدة 130 حالة؛ ليبلغ إجمالي عدد الحالات المؤكدة التي تتلقّى العلاج في المستشفيات حاليّاً 718 حالة.