إيطاليا.. 336 وفاة بفيروس كورونا

محمد الفلاح - الثلاثاء 16 فبراير 2021

أعلنت وزارة الصحة الإيطالية تسجيل 336 حالة وفاة مرتبطة بفيروس كورونا اليوم الثلاثاء مقابل 258 في اليوم السابق.



وأرتفع العدد اليومي للإصابات الجديدة في إيطاليا إلى 10386 بعد أن كان 7351 في اليوم السابق.

وسجلت إيطاليا 94171 حالة وفاة مرتبطة بكوفيد19 منذ ظهوره في فبراير(شباط) من العام الماضي في ثاني أعلى حصيلة في أوروبا بعد بريطانيا وسابع أعلى معدل في العالم.

وسجلت إيطاليا 2.74 مليون إصابة حتى الآن.