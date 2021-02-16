العراق يسجل ارتفاعاً في إصابات كورونا

محمد الفلاح - الثلاثاء 16 فبراير 2021

سجل العراق ارتفاعاً حاداً في حالات الإصابة بكورونا بزيادة 3332 إصابة مؤكدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، حسبما ذكرت وزارة الصحة العراقية اليوم الثلاثاء، وذلك بعد أن أكدت السلطات تسجيل إصابات بإحدى السلالات الجديدة لفيروس كورونا.



ودفع الارتفاع في الإصابات السلطات لإعلان حظر تجول ليلي بدءا من يوم الخميس. واقتربت الإصابات من مستويات التفشي التي جرى تسجيلها الصيف الماضي قبل أن تشهد انخفاضاً في فصل الشتاء.

وقال وزير الصحة حسن التميمي أمس الاثنين إن السلالة الجديدة التي اكتشفت لأول مرة في بريطانيا جرى رصدها في العراق لدى مصابين، بما فيهم أطفال. لكنه لم يفصح عن عدد المصابين بها.

وأعلنت السلطات الأسبوع الماضي أن الحكومة ستفرض حظراً للتجول في أنحاء البلاد في الفترة ما بين الثامنة مساء والخامسة صباحاً خلال أيام الأسبوع، وعلى مدار 24 ساعة من الجمعة وحتى الأحد، وذلك بدءاً من الخميس المقبل.

كما أعلنت وزارة الصحة اليوم الثلاثاء وفاة سبعة أشخاص متأثرين بإصابتهم بالمرض خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وتجاوز أعلى معدل إصابات بالفيروس سجله العراق حاجز خمسة آلاف حالة العام الماضي.

وسجل العراق حصيلة إصابات بكورونا بلغت 649982 إصابة، من بينها 13192 وفاة بحلول 16 فبراير (شباط).

ويأتي حظر التجول الذي يفرضه العراق قبل زيارة مرتقبة للبابا فرنسيس في الخامس من مارس (آذار)، وهي زيارة تواجه تحديات أمنية وارتفاعاً في معدلات الإصابة بكورونا.