البحرية الأمريكية تضبط شحنتي أسلحة إيرانية مهربة لمليشيا الحوثي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ضبطت مدمرة تابعة للبحرية الأمريكية شحنتي أسلحة إيرانية مهربة قبالة المياه الصومالية كانت في طريقها للمليشيات الحوثية باليمن.

وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية ، الثلاثاء، أن المدمرة الأمريكية "يو أس أس - ونستون تشرشل " ضبطت شحنات غير مشروعة من الأسلحة ومكونات الأسلحة من مركبين.

بحسب البيان، اطلعت ”الخليج 365” نسخة منه، فقد ضبطت المدمرة الأمريكية مراكب التهريب الشراعية خلال عملية أمنية بحرية في المياه الدولية قبالة سواحل ⁧‫الصومال‬⁩ وذلك في 12 فبراير/شباط الجاري.





ولم يرد البيان المزيد من التفاصيل عن هوية المهربين وكميات الشحنات ومكان الضبط، لكن مصادر مطلعة، كشفت لـ"الخليج 365"، عن أن مهربوا الأسلحة كانوا جميعا من الجنسية الإيرانية.

وأوضحت المصادر أن المدمرة الأمريكية اعترضت بالفعل شحنتي أسلحة كانت تتجه لمليشيا الحوثي في اليمن وقد صادرتها وأطلقت سراح المهربين.





وأكدت أن الشحنتين كانت أسلحة إيرانية وهوية المهربين كانوا من الجنسية الإيرانية لكن البحرية الأمريكية صادرت الشحنات، فيما يبدو لم تتعرف عن هوية المهربين لاستخدامها وثائق مزورة غالبا.

وكان وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك قد قال مؤخرا ، إن مليشيا الحوثي انقلبت على مخرجات الحوار الوطني باليمن في 2012 بتشجيع إيران.





وكشف عوض بن مبارك في في مقابلة مع فضائية ten المصرية، مساء الأربعاء، عن أن اليمن رصد سفنا إيرانية كانت تصل محملة بالكامل بالسلاح لدعم الحوثيين، مضيفا: "لدينا أدلة كثيرة على الدعم الإيراني لمليشيا الحوثي".





وطالب وزير الخارجية اليمني إيران باحترام دول الجوار وعدم التدخل في شؤونها وأن تركز على قضاياها الداخلية، مستنكراً التصريحات الإيرانية الرسمية التي تجاهر بالسيطرة على العاصمة اليمنية صنعاء