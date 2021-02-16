السعودية تتصدر 190 دولة في إصلاحات المرأة

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وأوضحت عضو وفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة منى الغامدي في كلمتها خلال الاجتماع الافتراضي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة أن السعودية تمضي نحو المستقبل بخطى ثابتة وواثقة عبر إحداث إصلاحات تاريخية وتحقيق إنجازات مهمة في مختلف المجالات، لا سيما المجالات الاجتماعية والاقتصادية والتنموية.وأشارت إلى أن هذا النهوض الاقتصادي بالمرأة والمساواة بين الجنسين وتمكينها يأتي في مقدمة أولويات هذه الإصلاحات، مؤكدة أنه على الرغم من التحديات الكبيرة التي تفاقمت بسبب جائحة كوفيد 19 وآثارها السلبية على جميع مناحي الحياة، إلا أن المملكة استمرت في المضي قدما نحو أهدافها وطموحاتها، وتمكين النساء والفتيات اقتصاديا.
ولفتت الغامدي إلى أن القفزات التي حققتها المملكة وما زالت تحققها نحو تنفيذ هذه الإصلاحات التاريخية جعلت المملكة على رأس قائمة 190 دولة الأكثر تقدما وإصلاحا في مجالات تمكين المرأة وتعزيز دورها في بناء المجتمع، مؤكدة أن المملكة تشهد عمليات إصلاح وتحول كبير وفق تقرير البنك الدولي حول «المرأة والأعمال والقانون 2020م».
وشددت على أنه إدراكا بأهمية تمكين المرأة السعودية وتعزيز مشاركتها كشريك كامل وأساسي بالنهوض بالمجتمع وتعزيز التنمية الاقتصادية، عملت المملكة على تبني حزمة من الإصلاحات التشريعية واستحداث الأنظمة والسياسيات نحو النهوض والتمكين بالمرأة السعودية، وعلى وجه التحديد، في مجالات تنقل المرأة ومكان العمل وريادة الأعمال والمعاشات التقاعدية.
وأفادت بأن المملكة اتخذت قرارات صارمة نحو تجريم التحرش الجنسي في أماكن العمل في القطاعين العام والخاص من خلال سن تشريعات وعقوبات جنائية لحماية النساء والفتيات من التمييز بين الجنسين والتحرش الجنسي.
من كلمات الغامدي للأمم المتحدة:
- نجاحات المرأة السعودية وتوليها المناصب القيادية الرفيعة المستوى في المملكة خير مثال على نجاح الإصلاحات
- وصلت المرأة السعودية إلى مراتب وزراء، وسفيرات، ورئيسات مجالس إدارة وعضوات في مجلس الشورى السعودي
- السعودية شجعت النساء على المنافسة في قطاعات ريادة الأعمال من خلال إدخال تعديلات قانونية فاعلة
- القيادة حظرت التمييز على أساس الجنس من الوصول إلى الخدمات المالية، وفصل النساء أثناء إجازة الحمل والأمومة
- المساواة في سن التقاعد من أهم الإصلاحات التي يتم تنفيذها بين المرأة والرجل
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