بيلوسي تفتح تحقيقا جديدا في شغب الكابيتول الأمريكي

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وأودت أعمال الشغب بحياة خمسة أشخاص، وأصبحت محور تحقيق لمساءلة الرئيس السابق دونالد ترمب، وأطلق المشرعون الأمريكيون إجراءات لمساءلة ترمب في مجلس النواب، لكن مجلس الشيوخ لم يدنه بالتحريض على التمرد.وقالت بيلوسي «يتعين علينا الوصول إلى الحقيقة بشأن كيفية حدوث هذا»، وأضافت «لحماية أمننا، ....ستكون خطوتنا التالية هي تشكيل لجنة خارجية ومستقلة على غرار لجنة 11/9 للتحقيق والإبلاغ عن الحقائق والأسباب المتعلقة بالهجوم الإرهابي المحلي في 6 يناير 2021».
وتضمنت إجراءات مساءلة ترمب لقطات فيديو مثيرة تظهر مدى قرب بعض المشرعين من التعرض لهجمات جسدية من قبل مثيري الشغب.
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