شكرا لقرائتكم خبر بيلوسي تفتح تحقيقا جديدا في شغب الكابيتول الأمريكي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، عن إجراء تحقيق (مستقل) في اقتحام مبنى الكابيتول في واشنطن الذي وقع يوم 6 يناير الماضي.

وأودت أعمال الشغب بحياة خمسة أشخاص، وأصبحت محور تحقيق لمساءلة الرئيس السابق دونالد ترمب، وأطلق المشرعون الأمريكيون إجراءات لمساءلة ترمب في مجلس النواب، لكن مجلس الشيوخ لم يدنه بالتحريض على التمرد.

وقالت بيلوسي «يتعين علينا الوصول إلى الحقيقة بشأن كيفية حدوث هذا»، وأضافت «لحماية أمننا، ....ستكون خطوتنا التالية هي تشكيل لجنة خارجية ومستقلة على غرار لجنة 11/9 للتحقيق والإبلاغ عن الحقائق والأسباب المتعلقة بالهجوم الإرهابي المحلي في 6 يناير 2021».

وتضمنت إجراءات مساءلة ترمب لقطات فيديو مثيرة تظهر مدى قرب بعض المشرعين من التعرض لهجمات جسدية من قبل مثيري الشغب.