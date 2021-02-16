فلسطين: جرائم الاحتلال تزداد خطورة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أوضحت وزارة الخارجية والمغتربين، أن الجولات والاقتحامات التي ينفذها مسؤولون إسرائيليون للأرض الفلسطينية المحتلة، تأتي في ظل تصاعد الاعتداءات والجرائم التي يرتكبها المستوطنون وقوات الاحتلال يوميا ضد الشعب وأرضه ومقدساته وممتلكاته، وكأن إسرائيل تتنافس مع نفسها في ارتكاب المزيد من الجرائم بحق الشعب الفلسطيني.

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