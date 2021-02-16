المعلمي يشارك في اجتماع سفراء التعاون الإسلامي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شارك المندوب الدائم للسعودية لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله المعلمي، في اجتماع سفراء منظمة التعاون الإسلامي، الذي عقد أمس عبر الاتصال المرئي بمشاركة المندوبين الدائمين لدول منظمة العالم الإسلامي لدى الأمم المتحدة. وجرى خلال الاجتماع الاستماع إلى إحاطة من مرشح أفغانستان لمنصب رئيس الدورة السادسة والسبعين للجمعية العمومية ومناقشة أبرز القضايا المشتركة ذات الاهتمام المشترك، والتحديات المشتركة. حضر الاجتماع رئيس الجمعية العامة بوفد المملكة خدام الفايز، ومدير مكتب مندوب المملكة فيصل الحقباني. حضر الاجتماع رئيس الجمعية العامة بوفد المملكة خدام الفايز، ومدير مكتب مندوب المملكة فيصل الحقباني.

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