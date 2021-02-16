دعوة عربية للتهدئة بين السودان وإثيوبيا

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وأكدت الجامعة في بيان أمس، التزامها الكامل والثابت بسيادة ووحدة أراضي دولها الأعضاء، مشيرة في هذا الصدد إلى وقوف الجامعة مع السودان في كل ما يتخذه من إجراءات مشروعة للحفاظ على سيادته على أراضيه وبسط سلطته وإدارته عليها.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أبدت جامعة الدول العربية قلقها البالغ إزاء تطورات الأوضاع على الحدود بين السودان وإثيوبيا والتقارير والتصريحات التي صاحبتها بشأن وقوع اشتباكات عسكرية بين الدولتين.وأكدت الجامعة في بيان أمس، التزامها الكامل والثابت بسيادة ووحدة أراضي دولها الأعضاء، مشيرة في هذا الصدد إلى وقوف الجامعة مع السودان في كل ما يتخذه من إجراءات مشروعة للحفاظ على سيادته على أراضيه وبسط سلطته وإدارته عليها.

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