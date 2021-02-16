حليف إردوغان يطالب بإغلاق حزب الأكراد

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - جدد زعيم حزب الحركة القومية التركي دولت بهتشلي، حليف الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، مطالبته بإغلاق حزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد.

ونقلت وكالة (بلومبيرج) للأنباء عنه القول، خلال كلمة في البرلمان التركي، إن حزبه سيتحرك إذا لزم الأمر للتقدم بطلب للإغلاق، وجاء ذلك بعد يومين من إعلان تركيا العثور على جثث 13 مدنيا كانوا مخطوفين لدى منظمة (حزب العمال الكردستاني) شمال العراق.

وحزب الشعوب الديمقراطي هو حزب سياسي تركي يساري موال للأكراد، ورغم أنه ليس محظورا، فإن السلطات التركية تلاحق الكثير من قادته بتهمة الارتباط بحزب العمال الكردستاني المحظور.

يشار إلى أن حزب العمال الكردستاني مصنف منظمة إرهابية في كل من تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. ووفقا للبيانات التركية، فإنه خلال أنشطة المنظمة المستمرة منذ أكثر من 30 عاما، قتلت المنظمة حوالي 40 ألف شخص.

ويشن الجيش التركي غارات وعمليات أمنية تستهدف مواقع منظمة حزب العمال الكردستاني جنوب شرق البلاد وشمال العراق منذ يوليو 2015، عندما استأنفت المنظمة تمردها وهجماتها ضد عناصر الأمن والجيش بعد وقف لإطلاق النار استمر لعامين.