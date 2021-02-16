6 قتلى ومصابين في هجومين بأفغانستان

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت مصادر أمنية أفغانية مقتل أربعة أشخاص، بينهم شرطي أمس، في هجومين منفصلين شنهما مسلحون مجهولون بمدينة جلال أباد التي تقع في وسط إقليم نانجارهار شرقي البلاد. ونقلت قناة «طلوع نيوز» الأفغانية أن الهجوم الأول وقع عندما فتح مسلحون النار على سيارة تابعة للشرطة، مما أسفر عن مقتل شرطي وإصابة اثنين آخرين، وهرب المسلحون من المنطقة، فيما وقع الثاني بعد مرور 20 دقيقة، حيث قام مسلحون مجهولون بمهاجمة إحدى السيارات، مما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص. وقال مصدر في مستشفى جلال أباد إن ضحايا الهجوم الثاني هم شرطيان وطبيب. وقال مصدر في مستشفى جلال أباد إن ضحايا الهجوم الثاني هم شرطيان وطبيب.

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