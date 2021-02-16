14 صاروخا استهدفت المطار

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كشف متحدث باسم التحالف الدولي، الذي تقوده الولايات المتحدة لقتال تنظيم داعش أمس، عن سقوط ثلاثة صواريخ داخل قاعدة للتحالف في أربيل، عاصمة إقليم كردستان العراق. ونقل «موقع باسنيوز» الكردي عن المتحدث العسكري باسم التحالف الدولي في عملية «العزم الصلب»، وين ماروتو، قوله إن 14 صاروخا عيار 107 ملم تم إطلاقها تقريبا على أربيل، سقطت ثلاثة منها داخل قاعدة للتحالف. وأشار إلى أن حكومة كردستان تقود التحقيقات. وأشار إلى أن حكومة كردستان تقود التحقيقات.

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