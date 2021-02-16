العثور على منصة إطلاق الصواريخ

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وأفادت وزارة داخلية الإقليم في بيان بتمكن قوات جهاز مكافحة الإرهاب والأسايش «الأمن» والشرطة بالتنسيق مع التحالف الدولي من العثور على منصة الصواريخ المثبتة على سيارة متوقفة على الطريق الرابط بين مدينة أربيل وبلدة الكوير، لافتة إلى أن الهجوم الصاروخي على أربيل نفذ بنفس الآلية والأسلوب والسلوك الذي استخدم في هجوم مماثل على مطارها الدولي سابقا. وأوضحت أن الهجوم أدى إلى أضرار مادية بعدد من المنازل والمحلات التجارية، متعهدة بالكشف عن جميع المتورطين في الهجوم لينالوا جزاءهم العادل.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عثرت قوات الأمن في إقليم كردستان العراق على المنصة التي استخدمت في إطلاق الصواريخ على مدينة أربيل الليلة الماضية.وأفادت وزارة داخلية الإقليم في بيان بتمكن قوات جهاز مكافحة الإرهاب والأسايش «الأمن» والشرطة بالتنسيق مع التحالف الدولي من العثور على منصة الصواريخ المثبتة على سيارة متوقفة على الطريق الرابط بين مدينة أربيل وبلدة الكوير، لافتة إلى أن الهجوم الصاروخي على أربيل نفذ بنفس الآلية والأسلوب والسلوك الذي استخدم في هجوم مماثل على مطارها الدولي سابقا. وأوضحت أن الهجوم أدى إلى أضرار مادية بعدد من المنازل والمحلات التجارية، متعهدة بالكشف عن جميع المتورطين في الهجوم لينالوا جزاءهم العادل.

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