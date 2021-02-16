شكرا لقرائتكم خبر نتنياهو يعترف بوجود خلاف مع بايدن بشأن إيران ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ونفى البيت الأبيض الجمعة الماضي أن يكون بايدن يتجاهل نتنياهو من خلال عدم إدراجه حتى الآن في قائمة من المكالمات الهاتفية المبكرة مع قادة أجانب منذ توليه منصبه في 20 يناير الماضي.وقال نتنياهو «سيتصل، لدينا علاقات ودية قوية للغاية منذ نحو 40 عاما، تعود إلى الوقت الذي أتيت فيه إلى واشنطن كممثل دبلوماسي إسرائيلي وهو كان سيناتورا شابا من ولاية ديلاوير».
كانت هذه تفاصيل خبر نتنياهو يعترف بوجود خلاف مع بايدن بشأن إيران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.