شكرا لقرائتكم خبر نتنياهو يعترف بوجود خلاف مع بايدن بشأن إيران ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اعترف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بوجود خلافات مع الرئيس الأمريكي جو بايدن بشأن القضايا الإيرانية والفلسطينية، لكنه قال إن العلاقات بينهما «قوية للغاية».

ونفى البيت الأبيض الجمعة الماضي أن يكون بايدن يتجاهل نتنياهو من خلال عدم إدراجه حتى الآن في قائمة من المكالمات الهاتفية المبكرة مع قادة أجانب منذ توليه منصبه في 20 يناير الماضي.

وقال نتنياهو «سيتصل، لدينا علاقات ودية قوية للغاية منذ نحو 40 عاما، تعود إلى الوقت الذي أتيت فيه إلى واشنطن كممثل دبلوماسي إسرائيلي وهو كان سيناتورا شابا من ولاية ديلاوير».