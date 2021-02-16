رسمياً.. واشنطن ترفع مليشيات الحوثي من قائمة الإرهاب

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلنت الولايات المتحدة، اليوم الثلاثاء، رسمياً، رفع إسم جماعة الحوثي الانقلابية في اليمن من قائمة الإرهاب.

وذكرت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية أن وزارة الخزانة الأمريكية أعلنت اليوم أن الولايات المتحدة رفعت جماعة الحوثي في اليمن من قائمة الإرهاب بصورة رسمية، اعتباراً من يوم 16 فبراير.

وجاء في بيان صدر عن إدارة مراقبة الأصول الأجنبية بوزارة الخزانة: "اليوم 16 فبراير، تسحب وزارة الخارجية قرار إدراج "أنصار الله" في القائمة".

وأوضح البيان أن الجماعة "لم تعد معرضة للقيود التي كانت مفروضة عليها بموجب القواعد الخاصة بمواجهة الإرهاب والمنظمات الإرهابية الأجنبية".

وأضاف أن المواطنين الأمريكيين لا يحتاجون من الآن فصاعدا إلى إذن من إدارة مراقبة الأصول الأجنبية لإجراء التعاملات مع "الحوثي".