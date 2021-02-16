شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الدفاع الأمريكي: ملتزمون بدعم شركائنا العراقيين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أجرى وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن اتصالاً هاتفياً اليوم مع وزير الدفاع العراقي جمعة سعدون، أدان فيه هجوم الأمس على القوات الأمريكية وقوات التحالف في العراق.

وأعرب أوستن عن تعازيه للشعب العراقي ولذوي الضحايا في هذا الحادث الإرهابي.

وأكد الجانبان التزامهما بالشراكة الإستراتيجية بين الولايات المتحدة والعراق، فيما شدد وزير الخارجية الأمريكي على التزام الولايات المتحدة بدعم شركائها العراقيين في جهودهم للدفاع عن سيادة العراق.