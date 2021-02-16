تداعيات هجوم أربيل.. "البنتاجون" يجدد التزامه بدعم العراق

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أدانت وزارة الدفاع الأمريكية، الثلاثاء، الهجوم الصاروخي على مواقع متفرقة في أربيل العراقية

وأكد وزير الدفاع الأمريكي الجنرال لويد أوستن، خلال اتصال هاتفي مع نظيره العراقي، أن واشنطن لا تزال ملتزمة بدعم شركائها العراقيين في جهودهم للدفاع عن سيادة البلاد



من جانبها أعلنت جين ساكي المتحدثة باسم البيت الأبيض، أن واشنطن تعمل مع الشركاء العراقيين على تحديد المسؤولين عن الهجوم الصاروخي على مدينة أربيل بإقليم كردستان العراق.

وأكد البيت الأبيض، أن الولايات المتحدة تحتفظ بحق الرد على تضرر القوات الأمريكية جراء الهجوم بالطريقة والتوقيت اللذين تراهما مناسبين.

ولاقى الهجوم الصاروخي الذي تبنته مليشيات موالية لإيران تطلق على نفسها اسم "سرايا أولياء الدم"، واستهدف مواقع متفرقة في أربيل إدانات عربية ودولية واسعة، وسط مطالبات بمحاسبة المسؤولين عنه.



وأطلقت عدة صواريخ على أربيل عاصمة كردستان العراق، أصاب أحدها مجمّعاً عسكرياً في مطار المدينة تتمركز فيه قوات التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة.



والهجوم هو الأول الذي يستهدف مرافق غربية عسكرية أو دبلوماسية في العراق منذ نحو شهرين، وأسفر عن مقتل شخص وجرح ستة آخرين بينهم جندي أمريكي.