عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 16 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، اليوم الثلاثاء، تسجيل 1043 إصابة جديدة بفيروس كورونا و6 وفيات بين الفلسطينيين خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.



وقالت الوزيرة في بيان صحفي إن "قطاع غزة سجل 125 إصابة من مجمل الإصابات الجديدة".

وأضافت أنه من بين الإصابات الجديدة تم تسجيل "139 إصابة جديدة بالطفرة البريطانية لفيروس كورونا في عدد من المناطق بالضفة الغربية، ليرتفع عدد الإصابات بهذه الطفرة إلى 186 إصابة، منذ بدء رصدها في فلسطين".

وذكرت الكيلة في البيان أن "وزارة الصحة تتابع السلالات الجديدة، البريطانية، والجنوب أفريقية والبرازيلية".

ودعت "المواطنين للالتزام بتعليمات وزارة الصحة، والتباعد الاجتماعي".

وتفرض الحكومة الفلسطينية إغلاقاً جزئياً من الساعة التاسعة مساء حتى السادسة صباحاً يومياً من الأحد إلى الخميس وإغلاقاً كلياً يومي الجمعة والسبت لمواجهة انتشار فيروس كورونا وتمنع إقامة حفلات الأعراس وبيوت العزاء.

وتفيد قاعدة بيانات وزارة الصحة أن إجمالي الإصابات بالفيروس منذ ظهور الجائحة في مارس(آذار) الماضي بلغ 191944 تعافى منهم 178243 وتوفي 2139.