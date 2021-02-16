شكرا لقرائتكم خبر عن مليشيات إيران تتساقط في دير الزور والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - قتل عنصران من المنتسبين المحليين لصفوف المليشيات التابعة للحرس الثوري الإيراني في انفجار لغم أرضي أثناء قيامهما بجمع مادة الكمأة بمنطقة الخور في بادية الميادين شرقي دير الزور.

وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان بلغت حصيلة الخسائر البشرية خلال الفترة الممتدة من 24 مارس 2019 وحتى يومنا هذا، 1310 قتلى من قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جنسيات سورية وغير سورية، من بينهم 2 من الروس على الأقل، إضافة لـ145 من المليشيات الموالية لإيران من جنسيات غير سورية، قتلوا جميعاً خلال هجمات وتفجيرات وكمائن لتنظيم داعش في غرب الفرات وبادية دير الزور والرقة وحمص والسويداء.

ووثق المرصد السوري مقتل 4 مدنيين عاملين في حقول الغاز و11 من الرعاة إضافة لمواطنة وطفلة ورجلين في هجمات التنظيم، فيما وثق كذلك مقتل 733 من تنظيم داعش، خلال الفترة ذاتها خلال الهجمات والقصف والاستهدافات.