شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يحذر من الزيادة السكانية: «أكثر من طفلين مشكلة كبيرة» والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة- ”الخليج 365”:

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ضرورة مواجهة الزيادة السكانية؛ باعتبارها قضية أمن قومي لمصر، محذراً من أن هذه الزيادة تؤثر في كل القطاعات في الدولة المصرية، وتجعل المواطنين يشعرون بعدم الرضا والثورة.

وقال السيسي، خلال تفقده وافتتاحه منشآت طبية عدة في محافظة الإسماعيلية، وفي عدد من المحافظات الأخرى، «إن مصر لم تصل للمعدلات المطلوبة لخفض الزيادة السكانية»، وأضاف: إن إنجاب أكثر من طفلين «مشكلة كبيرة».

وتابع: أنه واحد من الشعب المصري، ولن يقول إلا ما يجب قوله، مشيراً إلى أنه تحدث عن قضية الزيادة السكانية عندما ترشح للرئاسة.

وأكد «إننا نحاول مجابهة ظروفنا»، مشدداً على أولويات التعامل مع الأزمات، في وقتها، ولهذا حان وقت التعامل مع أزمة الزيادة السكانية. وأضاف: إن الناس تحمّل نفسها وأولادها، كما تحمّل الدولة فوق طاقتها، منوهاً إلى أن الناس عندما تشعر بعدم الرضا، يأتي من يؤثر فيها، ويعبئها ضد الحكومة، فتثور وتخرج إلى الشوارع، وتهدم البلد، ما قد يتسبب في حالة خراب، متسائلاً: كيف نعيش في ظل هذه الزيادة السكانية، التي قد تتسبب في حدوث خراب في خراب؟

وأشاد السيسي، بجهود الحكومة قائلاً: إن ما بذلته الحكومة، معتبر وعظيم، وضخم جداً وغير متوقع، مطالباً بالتعامل مع قضية الزيادة السكانية بشكل طموح، مؤكداً أنه يأمل من الحكومة، ومن الناس، حل هذه القضية، فالمطلوب تحقيق أرقام تلبي احتياجات الناس.

وتحدثت هالة السعيد، وزيرة التخطيط، حول قضية الزيادة السكانية، مؤكدة أن هذه الزيادة تعد التحدي الأكبر الذي يواجه الدولة المصرية، موضحة أن مصر شهدت في عام 2020 ولادة نحو 2.3 مليون طفل، بواقع 6500 طفل يومياً، أي طفل كل 13 ثانية، محذرة من استمرار هذا المعدل في المواليد، على الدولة المصرية.