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إيطاليا تسجل 336 وفاة و10386 إصابة جديدة بـ«كورونا»

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - روما ــ رويترز
أعلنت وزارة الصحة الإيطالية عن تسجيل 336 حالة وفاة مرتبطة بفيروس «كورونا»، الثلاثاء، مقابل 258 في اليوم السابق بينما ارتفع العدد اليومي للإصابات الجديدة إلى 10386 بعد أن كان 7351 في اليوم السابق. وسجلت إيطاليا 94171 حالة وفاة مرتبطة بـ«كوفيد-19» منذ ظهوره في فبراير/شباط من العام الماضي في ثاني أعلى حصيلة في أوروبا بعد بريطانيا وسابع أعلى معدل في العالم. وسجلت إيطاليا 2.74 مليون إصابة حتى الآن.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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