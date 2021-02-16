شكرا لقرائتكم خبر عن تأييد حكم الإعدام لـ29 ضابطاً من أمن البشير متورطين بقتل متظاهر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الخرطوم-أ.ف.ب

ثبتت المحكمة العليا السودانية أحكام الإعدام بحق 29 ضابط مخابرات لقتلهم مدرساً شارك في التظاهرات الشعبية ضد حكومة الرئيس السابق عمر البشير، بحسب ما قال، الثلاثاء، أحد المحامين. وكان أحمد الخير (36 عاماً) قد توفي في السجن في شباط/فبراير 2019 بعد اعتقاله لمشاركته في تظاهرات مناهضة لنظام البشير في ولاية كسلا بشرق السودان.

وأثار مقتله غضباً شعبياً واسعاً أدى إلى اندلاع تظاهرات شعبية قادت إلى إطاحة البشير في نيسان/إبريل 2019.

وقال المحامي عادل عبدالغني: إن «حكم المحكمة العليا هذا الأسبوع ثبت الحكم الصادر من محكمة أدنى في كانون الأول/ديسمبر ضد 29 ضابط مخابرات».

كما ثبتت المحكمة العليا، التي دانت المتهمين بالتعذيب والقتل، أحكاماً بالسجن ثلاث سنوات على ثلاثة متهمين وبرأت خمسة آخرين، وفق عبدالغني. وأوضح أن «هذا الحكم ليس نهائياً اذ يستطيع المتهمون الطعن عليه أمام المحكمة الدستورية».

وتم حبس البشير، الذي حكم السودان بقبضة من حديد لثلاثة عقود، في سجن «كوبر» بالخرطوم منذ إطاحته.

وفي كانون الأول/ديسمبر 2019 دين البشير في قضية فساد وما زالت محاكمته مستمرة في قضية الانقلاب العسكري على النظام المنتخب ديمقراطياً في 1989 وهو الانقلاب الذي أوصله للسلطة.

بدأت تلك المحاكمة في تموز/يوليو 2020 وأرجئت جلساتها مرة أخرى، الثلاثاء، الى 23 شباط/فبراير الجاري.

وطلبت المحكمة الجنائية الدولية تسليم البشير لمحاكمته في اتهامات بارتكاب جرائم حرب وإبادة أثناء النزاع الذي اندلع في إقليم دارفور عام 2003 وأوقع قرابة 300 ألف قتيل كما أدى الى نزوح 2,5 مليون شخص، وفق الأمم المتحدة.