شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة: هجوم الحوثيين على مأرب يهدد بتشريد مئات الآلاف والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رويترز

قال مسؤولون بالأمم المتحدة إن هجوم جماعة الحوثي في اليمن للسيطرة على مدينة مأرب، يهدد بتشريد مئات الآلاف وتعقيد الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب.

وقال مسؤول المساعدات بالأمم المتحدة مارك لوكوك، الثلاثاء، «الهجوم على المدينة سيعرض مليوني مدني للخطر، حيث قد يضطر مئات الآلاف للفرار، بما لذلك من عواقب إنسانية لا يمكن تصورها». وقال مبعوث الأمم المتحدة الخاص مارتن جريفيث إن استئناف الحوثيين للعمليات العسكرية مبعث قلق شديد في وقت تجددت فيه المساعي الدبلوماسية.