شكرا لقرائتكم خبر عن الصين وكوريا الجنوبية تتفقان على ضرورة إحلال السلام والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رويترز

قالت وزارة الخارجية الصينية، إن عضو مجلس الدولة وزير الخارجية وانغ يي، دعا إلى تواصل وتنسيق أوثق بين جميع الأطراف، لتبديد التوترات بشأن شبه الجزيرة الكورية، وذلك في اتصال هاتفي مع وزير خارجية كوريا الجنوبية الجديد، الثلاثاء.

وذكرت الوزارة في بيان أن وانغ أبلغ تشونج يوي-يونج في الاتصال بأن بكين تقدر دائماً «الدور المتميز» لكوريا الجنوبية في شؤون شبه الجزيرة الكورية، وحث على بذل المزيد من الجهد من أجل نزع السلاح النووي وإحلال السلام الدائم.

وكان تشونج الذي تولى منصبه قبل أسبوع قد أجرى أول اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في ظل تعثر المحادثات بين واشنطن وبيونج يانج بهدف دفع كوريا الشمالية إلى التخلي عن أسلحتها النووية.

وأضاف البيان أنه أكد لوانغ استعداد سيؤول لمواصلة لعب دور بناء في جهود استئناف محادثات السلام، ودعمها القوي لبكين في استضافة دورة الألعاب الأولمبية الشتوية 2022 وتطلعها لتوطيد التعاون الإقليمي لمكافحة جائحة فيروس «كورونا». واستضافت كوريا الجنوبية دورة الألعاب الأولمبية الشتوية السابقة في 2018.