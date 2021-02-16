شكرا لقرائتكم خبر عن "مشروعات النواب" تعلن إعداد وتحديث الخريطة الاستثمارية لـ5 محافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد كمال مرعى، رئيس اللجنة، أنه فى إطار التواصل والتنسيق بين اللجنة ووزارة التنمية المحلية والمحافظات وهيئة الاستثمار، فإنه يتم إعداد خريطة استثمارية لـ5 محافظات هى (القاهرة والجيزة والقليوبية والغربية والمنوفية) وجدول بالمشروعات والفرص الاستثمارية في كل محافظة، لتكون نقطة انطلاق لباقى المحافظات.

وقال النائب محمد كمال مرعى، رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة بمجلس النواب، إن اللجنة تواصلت مع 5 محافظين، للتأكيد على أن يتولى نائب لكل محافظ ملف المشروعات المتوسطة والصغيرة، لافتا إلى أنه اللجنة فوجئت بعدم تطبيق قانون وحدات الطعام المتنقلة في المحافظات، ولذلك شددت على ضرورة الإسراع في التطبيق، وكان ناتج ذلك، أن هذه المحافظات الخمس بدأت في تحديد أماكن تخصص لعربات الطعام المتنقلة، وكل ذلك يصب في صالح دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة، وتوفير فرص عمل للشباب.

وتحدث مرعى، عن زيارة لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة، للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، منذ أيام، والتي جاءت في إطار متابعة ما يتم مناقشته داخل اللجنة، وتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، لتوفير حياة كريمة للمواطنين، والوقوف على ما انتهت إليه من تنفيذ الخريطة الاستثمارية فى مصر ومنها المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر التى تعد قاطرة الاقتصاد، لتوفير فرص عمل لائقة للشباب المصرى وتيسير سبل تنفيذها على أرض الواقع وتذليل العقبات التى تواجه الهيئة مع الجهات التنفيذية.

ولفت إلى أن رئيس هيئة الاستثمار ردا على استفسارات رئيس لجنة المشروعات والنواب، موضحًا أن الهيئة قد انتهجت استراتيجية جديدة لتعزيز دورها فى خدمة ودعم المشروعات الناشئة وريادة الأعمال تضمنت أهم محاورها في تعظيم الاستفادة من المناطق الاستثمارية لإنشاء تجمعات لتلك المشروعات تتكامل أدوارها مع المستثمر الرئيسي، ونشر فكر ريادة الأعمال ودعم رواد الاعمال وتقديم كافة الخدمات الفنية والعملية لهم، فضلا عن تقديم حزمة متكاملة من خدمات التأسيس والخدمات المتعلقة بها من خلال مراكز خدمات المستثمرين التابعة لهيئة الاستثمار.

وأشار إلى أن محمد عبد الوهاب، رئيس هيئة الاستثمار ذكر أن الهيئة قد انتهت من تطوير 3 مناطق استثمارية جديدة تشمل كل من منطقة بنها الاستثمارية بمحافظة القليوبية على مساحة 46 فدان للصناعات الغذائية والزراعية، ومنطقة ميت غمر بمحافظة الدقهلية على مساحة 18 فدان للصناعات المعدنية والهندسية، ومنطقة الصف بمحافظة الجيزة على مساحة 40 فدان للصناعات الحرفية والخدمية، موضحا ان الهيئة قد راعت المزايا التنافسية لكل محافظة عند اختيار مجالات عمل كل منطقة استثمارية، وأشار إلى تقديم تيسيرات للمستثمرين الراغبين في الحصول على وحدات بتلك المناطق.

وأكد رئيس لجنة المشروعات، على أهمية تضافر جهود كافة الجهات المعنية لوضع جداول زمنية محددة من أجل تقديم الحوافز لتلك المشروعات وعرض الفرص الاستثمارية الخاصة بها على خريطة مصر الاستثمارية، مدعومة بدراسات جدوى مبدئية لها مما يسهل على صغار المستثمرين تنفيذها على أرض الواقع.

وأوضح أنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة من الهيئة العامة للاستثمار ونواب محافظى القاهرة والجيزة والقليوبية والغربية والمنوفية، ورؤساء فروع هذه المحافظات والمسؤولين عنها فى جهاز تنمية المشروعات بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة، من يوم الأحد 15 فبراير الجارى، ولمدة شهر، وعرض تقرير نتائج أعمال هذه اللجنة، وما قامت به على لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ، كخطوة انطلاق لباقى محافظات الجمهورية لتحديث بيانات الفرص الاستثمارية وإعداد قائمة بالواردات وإعداد دراسات الجدوى الاقتصادية الخاصة بهذه المشروعات للحد من الاستيراد وتوفير عملة صعبة للدولة وخلق قيمة مضافة في مجال المشروعات المتوسطة والصغيرة.