روسيا تنفي مقتل مدربين عسكريين لها في أفريقيا الوسطى

محمد اسماعيل - القاهرة - روسيا - (أ ش أ)

نفى السفير الروسي لدى جمهورية أفريقيا الوسطى، فلاديمير تيتورينكو، التقارير المتداولة بشأن مقتل مدربين عسكريين روس هناك، واصفا إياها بالكذب والتضليل.

وقال تيتورينكو، في تصريح لوكالة سبوتنيك، اليوم الثلاثاء، معلقًا على تقارير زعمت مقتل عدد من المدربين العسكريين الروس وأسر عدد من "المرتزقة الروس": "هذا تضليل، والسفارة نفت كل هذه التقارير، حيث لم يقع أي من المدربين في الأسر أو يُتخذ رهينة، ولم يُقتل أي منهم".

في الوقت نفسه، أشار السفير الروسي لدى جمهورية أفريقيا الوسطى إلى القضاء على العشرات من المتمردين والمسلحين هناك، وأنه تم تحرير منظم للمناطق في جمهورية إفريقيا الوسطى، في وسط وشمال البلاد من قطاع الطرق، وتكبد المتمردين خسائر فادحة وانسحبوا إلى الحدود مع تشاد.

وكانت وسائل إعلام أفادت، في وقت سابق، بأن عدة "مرتزقة روس" قتلوا في جمهورية إفريقيا الوسطى، واحتجز أحدهم كرهينة.

وأعلنت وزارة الخارجية الروسية، في الـ27 من يناير الماضي، عن سحب موسكو لمروحيات وزارة الدفاع الروسية من جمهورية إفريقيا الوسطى، والتي تم إرسالها إلى هذا البلد الأفريقي خلال الانتخابات، مشيرة إلى بقاء 300 مدرب روسي بطلب من الحكومة هناك لتدريب الجيش المحلي.