بريطانيا تحدد أكثر من مليون شخص ضمن فئة جديدة معرضة لـ«كورونا»

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حددت السلطات في بريطانيا فئة إضافية من الأشخاص يبلغ عددهم 1.7 مليون معرضون للإصابة بكوفيد - 19 على نحو خطير أو الوفاة بسببه، وذلك لكونهم يجمعون بين عوامل كالسن والأمراض المزمنة ومؤشر كتلة الجسم.

وقالت الحكومة، اليوم الثلاثاء، إن أولئك الذين جرى تحديدهم ضمن الفئة الجديدة، سيطلب منهم أن يسعوا لحماية أنفسهم، وسيكونون من أصحاب الأولوية للحصول على التطعيم المضاد للفيروس إذا لم يكونوا قد حصلوا بالفعل على جرعة أولى من اللقاح.

وأضافت الحكومة، أن أكثر من نصف هذه الفئة كان سيطلب منهم التوجه للتطعيم بسبب سنهم، إلا أن 820 ألف بالغ من المتبقين الذين حددوا ضمن هذه الفئة وتتراوح أعمارهم ما بين 19 و69 عاماً، ما زال يتعين عليهم الحصول على جرعة.

وسيجري إدراجهم في قائمة المنتظرين للحصول على جرعة خلال الأسابيع القادمة، إما بسبب عمرهم أو بسبب كونهم يعانون من مرض مزمن، وسيجري تحديدهم كأولوية بالنسبة للأطباء.



