«جونسون أند جونسون» تطلب الحصول على موافقة لإنتاج لقاح مضاد لـ«كورونا»



ابوظبي - سيف اليزيد - أعلنت الوكالة الأوروبية للأدوية، اليوم الثلاثاء، في أمستردام أن شركة «جونسون أند جونسون» الأميركية طلبت الحصول على الموافقة الأوروبية على لقاحها المضاد لفيروس كورونا المستجد.

وتعتزم الوكالة الأوروبية للأدوية تقييم اللقاح بحلول منتصف مارس المقبل.

ورحبت رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي أورزولا فون دير لاين بخطوة الشركة المصنعة، موضحة أن المفوضية الأوروبية ستمنح الموافقة بمجرد أن تعطي الوكالة الأوروبية للأدوية تقييماً علمياً إيجابياً.

وفي حال حدوث ذلك، سيكون هذا اللقاح هو رابع لقاح مضاد لكورونا يحصل على تصريح تسويق مشروط في الاتحاد الأوروبي. ويمكن حالياً استخدام لقاحات «بيونتيك- فايزر» و«موديرنا» و«آسترازينيكا»، إلا أن المعروض حاليا لا يكفي تغطية الطلب في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي.

وكانت المفوضية الأوروبية طلبت شراء 200 مليون جرعة من «جونسون أند جونسون». ويتميز هذا اللقاح بأن جرعة واحدة منه قد تكون كافية للحصول على المناعة المطلوبة، بينما تتطلب جميع اللقاحات الأخرى المستخدمة حاليا الحصول على جرعتين.

وأوضحت الوكالة الأوروبية للأدوية أن اللقاح الذي طورته شركة «يانسن للأدوية» المملوكة لـ«جونسون أند جونسون» سيخضع لإجراءات تدقيق عاجلة. ومن المحتمل أن تقدم الوكالة تقييمها في منتصف الشهر المقبل.

والشرط الأساسي في الحصول على الموافقة هو أن تكون بيانات الشركة حول فعالية وسلامة وجودة اللقاح شاملة وقوية.



