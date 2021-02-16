النرويج تخفف بعض القيود بسبب سلالات كورونا البريطانية



ابوظبي - سيف اليزيد - قالت حكومة النرويج، اليوم الثلاثاء، إنه سيتم رفع بعض القيود التي كان قد تم فرضها الشهر الماضي في منطقة أوسلو الكبرى لوقف تفشي سلالات لفيروس كورونا تم اكتشافها في بريطانيا.

وقال وزير الصحة بينت هوي "هناك نظرة شاملة كافية للوضع في أوسلو ونوردري فولو وهالدن والبلديات المجاورة."

وأضاف أن قرار الحكومة سوف يكون ساري المفعول اعتباراً من الخميس.

وفي يناير الماضي، أمرت الحكومة بالإغلاق المؤقت لأماكن التسوق وكذلك الصالات الرياضية وحمامات السباحة والمراكز الرياضية في منطقة أوسلو الكبرى بعد تفشي السلالة المتحورة البريطانية لفيروس كورونا، والتي تعتبر أكثر قابلية للانتقال.

وتم إعفاء محلات البقالة والصيدليات ومحطات الوقود من الإغلاق.

ومن المتوقع أن تعلن السلطات المحلية ماهي الإجراءات التي سيتم تخفيفها. على سبيل المثال، هناك مسألة ما إذا كان بإمكان طلاب الجامعات استخدام قاعات الدراسة مرة أخرى.

ويعتزم عمدة أوسلو ريموند جوهانسن تقديم بعض التفاصيل غداً الأربعاء، لكنه حذر من أن القيود سوف تستمر.



