إجراءات احترازية جديدة في أم القيوين للحد من انتشار «كورونا»

ابوظبي - سيف اليزيد - اعتمد فريق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث المحلي في أم القيوين حزمة جديدة من الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، على أن تطبق اعتباراً من اليوم وحتى إشعار آخر.

وشملت الإجراءات اعتماد الطاقة الاستيعابية على الشواطئ وفي الحدائق العامة بنسبة حضور 70% والطاقة الاستيعابية في مراكز التسوق بنسبة حضور 60%.

وتم تحديد 50% نسبة الحضور في مركز اللياقة البدنية والصالات الرياضية وأحواض السباحة والشواطئ الخاصة في المنشآت الفندقية، بالإضافة إلى دور السينما والأنشطة والفعاليات الترفيهية والفعاليات في القاعات المغلقة.

كما تم وفق القرار الصادر من فريق الطوارئ والأزمات المحلي في الإمارة إيقاف الحفلات الغنائية والموسيقية حتى إشعار آخر، وتقليص حجم حضور حفلات عقد القران والمناسبات العائلية الأخرى في المنزل، بحضور 10 أشخاص، والالتزام بحضور 20 شخصاً فقط خلال تشييع الجنائز وصلاة الجنازة والعزاء.

وحدد القرار التزام نشاط المطاعم والمقاهي بالتباعد الجسدي 2 متر والتباعد بين الطاولات فيها بمسافة 2 متر، وبعدم السماح بالجلوس على الطاولة الواحدة لأكثر من 4 أشخاص.

وتقرر تكثيف الجولات التفتيشية من قبل الفرق المختصة للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية الجديدة.



